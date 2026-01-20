「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55Z870N（TVS REGZA）2位REGZA55Z875R（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）4位REGZA43Z670R（TVS REGZA）5位AQUOS 4K4T-C50GL1（シャープ）6位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）7位REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）9