【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月19日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』のSNS上にて、突如として馬の被り物をした人物が登場する映像が公開。その衣装から、その人物が新しい学校のリーダーズのメンバーであることがわかり、話題となっている。 ■パフォーマンスを行うメンバーの正体は!? 新しい学校のリーダーズのメンバーが登場するのは『THE FIRST TAKE』