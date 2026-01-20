【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。 2月25日にBlu-ray＆DVD BOXの発売を控え、未発表だった特典映像の詳細が解禁され、見どころを紹介する30秒の映像も公開された。 ■“口説ボス”ファンにはたまらない特典映像をちょこっと先見せ！