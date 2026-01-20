¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û sumika¤¬¡¢¿·CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHonto¡×¤ò2·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¢£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï´öÅÄ¤ê¤é¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¤â É½Âê¶Ê¡ÖHonto¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¡£ CD¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢2025Ç¯½Õ¤ÎFM802¡ÖACCESS!¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÊÒ²¬·òÂÀ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡×¤ò