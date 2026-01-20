20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万3100円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2931.11円に対しては168.89円高。出来高は1万6151枚となっている。 TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比27ポイント安、現物終値比11.81ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53100