19日、高市総理が会見を開き、衆議院を23日に解散すると発表しました。衆議院選挙に向け、県庁に選挙事務室が開設されました。 20日午前、県の選挙管理委員会が選挙事務室を開設しました。これを受け、市町村の選管との連絡などの業務が本格化します。 前回(2024年)の衆院選では、県内の投票率は全国で3番目に高い58.5%でした。2月の衆院選は1990年以来36年ぶりです。 ■県選挙管理委員会 八幡己津子書記長 「雪の影響と