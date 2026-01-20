日経225先物は11時30分時点、前日比640円安の5万3020円（-1.19％）前後で推移。寄り付きは5万3490円と、節目の5万3500円を割り込み、売りが先行して始まった。寄り付き直後につけた5万3550円を高値に下へのバイアスが強まり、5万2920円まで下げ幅を広げた。売り一巡後は中盤にかけて5万3100円から5万3250円辺りで下げ渋る動きもあったが、終盤にかけてレンジを下抜けている。 海外勢のフローが限られるなかで、グリ&#