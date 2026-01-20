21日(水)から25日(日)ごろまで強い冬型の気圧配置となり、県内は平地でも大雪となる恐れがあります。気象台などが大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。 20日(火)午前9時すぎの新潟市中央区では、断続的に雪が降り続いていました。21日(水)からは雪の降り方が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となる恐れがあります。 ◆21日(水)午前6時からの24時間予想降雪量 平地20～40cm 山沿い70～