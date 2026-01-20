1月20日は1年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」です。防府市の神社では、恒例の「大寒みそぎ」が行われました。防府市の春日神社で行われた「大寒みそぎ」。大寒の時期に冷たい水に浸かって身を清める毎年恒例の神事で、20日朝は、男女＝77人が参加しました。最年少は6歳、最年長は71歳です。午前6時半…気合のかけ声とともに、縦4メートル横2メートルのみそぎ所に入りました。水温は、12度です。（参加者）「祓戸大