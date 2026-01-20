２月８日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、札幌市内で投票用紙の印刷作業が始まりました。札幌市西区の印刷会社では、衆議院選挙の小選挙区と比例代表、最高裁判所裁判官の国民審査の投票用紙、合わせて１３２３万７５００枚の印刷が始まりました。開票作業の効率化を図るため、投票用紙は折り曲げても自然に開く特殊な紙が採用されています。担当者は印刷にムラがないかなど入念に確認していました。（道選管事務局中澤潤さ