「これ、うちの実家にあったやつだ……」と思わずつぶやいてしまいそうな、とあるタンスの画像がXで大きな注目を集めています。投稿したのは、日常の風景を驚異的なクオリティで縮小する作風で知られる、ミニチュア作家のMozuさん。添えられた言葉は「全員の実家にあるタンスをミニチュアで作りました」。そのあまりの既視感に、多くの人が記憶を刺激されているようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】公