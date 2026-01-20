三重県熊野市では、特産品の「めはり寿司」に使われる高菜の漬け込み作業が最盛期を迎えています。塩漬けした高菜でおにぎりをくるんだ「めはり寿司」は、漁師などが目を見張るように口を開けて食べる姿などからその名がついたと言われ、熊野市飛鳥町の加工場では連日、高菜の漬け込み作業が続いています。水洗いした高菜に塩を振りかけ、1週間ほどで独特の程よい辛みが生きた、高菜漬けに仕上がるということです。漬け込