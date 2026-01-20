モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、スマートフォン「REDMI Note 15」シリーズ2モデルを、2026年1月15日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売をはじめた。上位モデルは2億画素を含む2眼カメラ搭載いずれも、同社が培ってきたというバッテリー寿命や防水/防塵など耐久性のノウハウを活用し、長く安心して使えるモデルとなっている。共通の主な仕様は、メモリーが