将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月20日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、中村太地八段（37）と山本博志五段（29）が現在対局中だ。本局は振り駒で中村八段の先手番となり、戦型は山本五段得意の三間飛車となった。【中継】中村八段VS山本五段 注目の1回戦（生中継中）伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める本戦トーナメントが進行中。本局では、中村八段と山本五段が激突している。中村八段は、段位別予選八