あまりにも衝撃的な展開に、レジェンド解説も絶句した。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第2試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が、大量のドラを抱えた状態で単騎待ちのリーチを一発でツモるという快挙を成し遂げ、ベテラン解説・近藤誠一（最高位戦）が思わず言葉を失うシーンがあった。【映像】カンしたら全部ドラ、単騎リーチが一発ツモ！騒然となる中田の親倍満場面は東3局1本場。親の中田は3万7100点持ちでトップ目に