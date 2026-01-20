20日朝、兵庫・姫路市の集合住宅の敷地内で30代の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。消防に「若い男性が刺されたと言っている」と通報があり、消防などが駆け付けたところ、倒れていた男性の背中に刺し傷があったということです。警察が原因などを調べています。