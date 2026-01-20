歌手の森口博子（57）が18日、自身のブログを更新。“久しぶりに作った”手料理を披露した。【写真】「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」森口博子が“久しぶりに作った”手料理昨年5月のライブ中に転倒し、左足首の剥離骨折と診断されていた森口（現在は回復）。この日は「足を骨折して以来、初めて料理しました」「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」とつづり、完成した料理の写真を投稿した。