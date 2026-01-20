高市首相が19日に衆議院の解散を正式表明したことを受けて事実上の選挙戦がスタートした中、長期金利が上昇ピッチを強めています。消費税減税などによる財政悪化への警戒感が強まり、一時、2.33％にまで上昇しました。20日の債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは一時2.33％と、約27年ぶりの高い水準をつけました。衆院選で与野党が消費税減税を掲げて争う見込みとなり、選挙結果にかかわらず、財政悪化が進む