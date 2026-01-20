SixTONES京本大我（31）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。父で俳優の京本政樹の行動に疑問を示した。この日はメンバー全員で出演。ジェシーが大我の父である政樹を「第二の父」と語ると、「かわいがっていただいてまして。多分大我よりもご飯行ってる回数多いだろうなというぐらい、2人でいろいろしゃべるんです」と交流を語った。政樹とメンバーの関係性についても「SixTONESがデビューする前