2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪まであと僅か。スキージャンプ男子日本代表のエース・小林陵侑は、18日にW杯ジャンプ男子個人18戦で2位に入るなど視界良好だ。【映像】前人未到291mの大ジャンプ（実際の様子）19日にABEMAで独占配信された『チャンピオン: 小林 陵侑』では、2022年北京五輪での金メダル獲得、日本人初のW杯総合優勝2回という輝かしい実績を持つ彼が、2024年4月に達成した「291m」という前人未到の偉