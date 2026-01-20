阪神は20日、ドラフト1位・立石正広内野手（22、創価大）が19日に大阪府内の病院で受診し、「右脚の肉離れ」と診断されたと発表した。17日のベースランニング中に異変を感じ、その後のメニューをリタイア。球団から「下肢の張り」と発表されていた。立石はこの日は尼崎のSGLスタジアムでの新人合同練習を別メニュー。球団は改めて「今後は様子を見ながら…」と説明したが、1軍の宜野座組スタートが内定していた2月1日のキャ