高市首相が、19日に衆議院の解散を正式表明したことを受けて、事実上の選挙戦がスタートしました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・安部多聞記者が中継でお伝えします。19日の首相会見を見た複数の野党幹部は「全然整理されていない」「中身がない根性論だった」などと批判しています。立憲民主党・野田代表：予算成立ができない、そして政治とカネの問題についても触れない、でも総理大臣は高市さんにしてくださいというのが