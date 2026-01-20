テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装を投稿した。「今週も良いことありますように」とつづり、ブラウンのニットにパンプス、ベージュのロングワンピース姿を公開。また、「ピンク×赤！元気が出るカラー素敵でした」とピンクのニットに赤のパンツコーディ