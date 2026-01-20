１９日のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜午後１０時）第３話の一場面で、微妙な表記の言葉遣いが見られた。松下奈緒主演の同ドラマ。水死体を失踪中の夫・一樹（安田顕）と誤認した聖子（松下）が、突然姿を現した一樹のおかげで生活が一変する。保険金の返金を逃れるため一樹は別人に偽装し、聖子は一樹を巡るヤミに吸い込まれていく。弟の光聖（中村海人）は国会議員・九条（余貴美子）の娘と婚約。九条の