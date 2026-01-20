2・8の宇都宮―長崎戦が実施できないことにバスケットボールBリーグの宇都宮ブレックスは20日、2月8日にブレックスアリーナ宇都宮で開催予定だった長崎ヴェルカ戦が実施できなくなったことを発表した。同会場が衆議院議員総選挙の開票所として使用されるため。現在、別日程での開催をBリーグおよび長崎と協議の上、調整しているという。宇都宮は20日、公式Xを更新。「【重要】2／8（日）に衆議院議員総選挙が実施されることが