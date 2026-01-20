子供の所属するバスケットの少年団で、いつも態度の悪いTくん。大人たちが手を焼いていたとき、監督から「あの子、実は」と語られた真実とは！？ 筆者の友人K子が実際に体験した少年団エピソードをご紹介します。 スポ少で「手を焼く子」Tくん 私は、小学生の息子が所属するバスケット少年団でコーチをしています。 コーチと言っても、役割は給水の声がけやビブスの管理、片付けなどスタッフ的な仕事が主で