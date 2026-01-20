1.人には聞こえない音を聞き取っている 猫が何もない空間をじっと見つめたり、低く鳴いたりする姿に「幽霊でもいるの？」と感じたという飼い主さんの声は少なくありません。しかし、その行動の多くは、人間には聞こえない音に反応しているためだと考えられています。 猫の聴力は非常に優れており、人間よりもはるかに高い音域まで聞き取ることができます。また、壁の裏を動く虫が立てる小さな音やわずかな振動音でさえ、