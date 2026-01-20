FC東京の新ユニフォームに注目「従来のストライプデザインの枠を超えて」Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はFC東京が特別シーズンで着用する1着に注目している。FC東京の2026特別大会のユニフォームはクラブスローガンである「東京が熱狂」を表した“炎”