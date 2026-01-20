一年で寒さが最も厳しい頃とされる「大寒」の20日、園児たちが毎年恒例のマラソン大会に挑戦しました。■園児たち「エイ、エイ、オー。」北九州市小倉南区のグラウンドでは、ランニングシャツに短パン姿の園児300人が、1キロから1.4キロのコースを駆け抜けました。「大寒マラソン」は園児たちに寒さに負けずたくましく育ってほしいと、毎年「大寒」に開かれています。ことしで50回目です。福岡管区気象台によりますと