阪神は２０日、ドラフト１位の立石正広内野手＝創価大＝が１９日に大阪府内の病院を受診し、右足の肉離れと診断されたと発表した。１７日のベースランニング中に下肢の張りを訴え、練習を取りやめていた。立石はこの日も尼崎市内のＳＧＬで行われている新人合同自主トレに姿を見せず。同２位・谷端将伍内野手＝日大＝らがストレッチ、キャッチボールなどのメニューをこなすなか、治療、リハビリに専念している模様だ。１８日の