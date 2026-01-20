高知県内の2026年のコメの生産量について全国的な価格の高止まりの状況などをうけ、去年（2025年）に引き続き生産量を維持する目標が決まりました。2026年県内で作付けされるコメの生産量を維持する提示は、1月19日高知市で開かれた農業関係団体などで作る県農業再生協議会の臨時総会で県から出されました。県内のコメの生産量については、県が需要見通しや人口減少率などを考慮しながら作付面積の目安を設定してきました。県内で