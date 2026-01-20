横浜市内で開催される都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（４月３〜５日）の第２弾となる出演アーティストが２０日、発表された。第１弾アーティスト１３組に続いて発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、ａｍａｚａｒａｓｈｉ、Ａｗｉｃｈ、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ、ＣＨｉＣＯｗｉｔｈＨｏｎｅ