巨人の坂本勇人内野手が２０日、沖縄・那覇市内で行っている合同自主トレを公開した。ストレッチ、坂道ダッシュを終えると、室内で「坂本組」に初参加している巨人の石塚裕惺内野手とキャッチボール。身ぶりを交えながらスローイングの助言を送る場面があった。坂本組のメンバーは石塚、増田陸、湯浅（以上巨人）、秋広（ソフトバンク）、広岡（オリックス）、平良（楽天）となっている。【動画】しんどそ〜！坂道トレーニン