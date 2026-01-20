劇作家・長塚圭史氏による戯曲『ポルノ』が、劇団ゴジゲン主宰・松居大悟氏の演出により東京、福岡、大阪で公演されることが決定。そのキャストがきょう20日に発表された。【画像】戯曲『ポルノ』公演ビジュアル1996年に「阿佐ヶ谷スパイダース」を旗揚げし、劇作家・演出家・俳優として2000年代以降の日本演劇界を牽引する長塚氏。『ポルノ』は、その長塚率いる「阿佐ヶ谷スパイダース」の旗揚げ公演『アジャピートオジョパ』