２０日午前８時頃、兵庫県姫路市岩端町のマンションで、「刺されたと言っている人がいる」と、工事関係者が１１９番した。救急隊が３０歳代くらいの男性を救急搬送したが、病院で死亡が確認された。県警によると、男性の背中に刺されたような傷があり、事件の可能性があるとみて調べている。県警によると、男性はこのマンションの住人とみられ、地下の駐車場から地上にあがるスロープ付近で、うつぶせで倒れていたという。現