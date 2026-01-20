昨年6月に乃木坂46から卒業した女優の中村麗乃（24）が、舞台「ぽっぷす？」（4月16日初日、東京国際フォーラムホールCほか）に出演することが20日、分かった。卒業後初の舞台出演となる。台本・演出を鈴木勝秀氏が手がけ、「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間によみがえらせることを目指したオリジナル作品。音楽は大嶋吾郎氏が担当し、生演奏でステージを彩る。鈴木の「かつて歌謡曲やア