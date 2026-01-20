千葉市の物流センターで、休憩中の同僚女性を中華包丁で切りつけたとして中国籍の男が逮捕された。捜査関係者によると2人は過去に交際していたという。刃渡り18cmの中華包丁で背後から襲撃カメラに気がつき、視線を落とした男。18日、千葉北警察署でカメラが捉えたのは、同僚の女性を殺害しようとした疑いで逮捕された、中国籍のジャン・シウシン容疑者（34）だ。事件は16日、千葉市の物流センターで起きた。女性が休憩室で休んで