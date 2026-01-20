4月3日から5日間、横浜の街全体で開催される新たな都市型フェス「CENTRAL MUSIC＆ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の第二弾出演アーティストと、出演日程が発表された。第二弾出演アーティストとして発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。発表済みの13組と合わせ、計23組が出演する。日程は以下の通