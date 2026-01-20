中部国際空港は、第1ターミナル搭乗待合エリアにリクライニング席を新設・増設した。従来は国際線の4席のみだったが、席数と設置エリアを広げ、国際線を12席に増設、国内線に12席を新設した。新しい座席は床面からの高さを約43センチメートルとし、座りやすさと立ち上がりやすさに配慮した構造とした。チェアとオットマンを一体型とし、全席に充電用の電源を備えるが、充電機能は電気工事の進捗に合わせて9月末までに順次利用可能