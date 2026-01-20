これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・波浪注意報が発表されています。 大雪や電線などへの着雪に注意してください。 ◆20日(火)これからの天気 各地とも雪が降るでしょう。降り方の強まるところがあり、山沿いを中心に積雪が増える見込みです。吹雪くところもあり見通しが悪くなることもありそうです。 降水確率は、50%以上と高くなっています。