1月20日午前8時すぎ、兵庫県姫路市岩端町の集合住宅の敷地で、「若い男性が背中を刺されたと言っています。さっきまでしゃべっていたが、今はいびきをかいています」と工事関係者から119番通報がありました。消防によりますと、倒れていた30代男性を病院に搬送しましたが、男性は約1時間後に死亡しました。亡くなった男性は、マンションの地下駐車場から地上部分まで移動してきて倒れたとみられています。警察は刃物を捜