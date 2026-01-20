秋田新幹線は大雪の影響により、きょう始発から盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせています。盛岡駅の構内では秋田新幹線の運行状況などを確認する人の姿が見られました。JR東日本によりますと、現在、線路の除雪作業を進めているということで、運転再開は午後3時ごろの予定です。