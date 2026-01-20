歌手のLiSAさんが1月18日、自身のインスタグラムと公式X（旧・Twitter）で南国を訪れたバケーション写真を公開しました。昨年行われた「LiSAパッチウォークツアー」のファイナル終了後、一息ついた様子を伝えています。【写真を見る】【 LiSA 】 「冷たいものと冷えること我慢してたから、一回ぜんぶ解放した」南国でリフレッシュ中の近影を公開LiSAさんは「#LiSAパッチウォークツアー ファイナルを迎えたら2025年が終わっていた