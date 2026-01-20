きょう午前8時すぎ、兵庫県姫路市の集合住宅の敷地で、「若い男性が背中を刺されたと言っています。さっきまでしゃべっていたが、いまはいびきをかいています」と工事関係者から119番通報がありました。消防によりますと、倒れていた男性を病院に搬送しましたが、男性はおよそ1時間後に死亡しました。警察は凶器を捜すなど事件性があるかどうか捜査を始めています。