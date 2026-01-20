デザイナーの神田うのが２０日、都内で「ＹＵＲｉｉＲＯ商品リニューアル発売ＰＲイベント」に登壇した。白いドレス姿で登場した神田は日頃からＹＵＲｉｉＲＯの製品を愛用しているといい「色や香りから毎日のエネルギーをもらっている」と告白。実際に使用すると「すごくいい香り！」と４種類の新商品を絶賛していた。イベント後の取材では３０年以上の親交があり、パーキンソン病を患う歌手の美川憲一についても言及。「元