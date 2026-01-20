低気圧が北海道付近を通過する影響で、日本海側を中心に荒れた天気となっています。北海道では小学校や中学校などあわせて27校が臨時休校となったほか、新千歳空港を発着する66便が欠航となっています。午後以降も札幌などを中心に冬型の気圧配置が強まり、あす午前6時までの24時間に北海道日本海側南部の多いところで50センチの雪が降る見通しで、低気圧の発達の程度によっては警報級の大雪となるおそれがあります。