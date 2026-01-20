カタール・フットボール・イベントの地元組織委員会（ＬＯＣ）は、カタール・フットボール・フェスティバル２０２６を３月２６日から３１日まで開催すると発表した。同フェスティバルでは、欧州王者と南米王者が対戦する男子のフィナリッシマ２０２６に加え、カタール、サウジアラビア、エジプト、セルビアが参加。参加各国にとっては、２０２６年北中米Ｗ杯に向けた準備状況と実力を評価する機会となる。カタール・フットボー