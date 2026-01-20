デンマークの国防相はNATO＝北大西洋条約機構の事務総長らと会談し、アメリカ・トランプ大統領が領有に意欲を示すグリーンランドや北極圏にNATO部隊の派遣を提案したと明かしました。デンマークメディアなどによりますと、デンマークのポールセン国防相はNATOのルッテ事務総長との会談後、グリーンランドや北極圏にNATO部隊を派遣するよう提案したということです。監視や偵察活動を想定しているとみられます。また、ポールセン国防