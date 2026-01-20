ケバブ店のドアを蹴って壊したとして建造物損壊の疑いで18日に逮捕、19日に釈放された中村鶴松（30）が出演していた「新春浅草歌舞伎」（東京・浅草公会堂）で20日、中村莟玉（かんぎょく＝29）が、冒頭あいさつに立った。鶴松休演に伴う配役変更に触れ「その件に関しまして、大変、ご迷惑、ご心配をおかけしております」と述べた。同興行では、出演者が交代で「お年玉『年始ごあいさつ』」を行っており、この日の第1部前のあいさ