3月投開票の石川県知事選挙についてテレビ金沢は、北國新聞などと合同で情勢調査を実施しました。支持動向では、前金沢市長の山野氏を現職の馳氏が猛追する展開となっています。情勢調査は、石川県内の有権者を対象に、今月17日と18日に電話とインターネットにより実施、1602人から回答を得ました。調査結果に取材を加味した支持動向は、前金沢市長の山野之義氏を現職の馳浩氏が猛追していて、去年11月の情勢調査より差を詰